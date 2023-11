Ausstellung in Roggenburg: Mit Büchern ins Reich der Fantasie

"Unterwegs..." lautet das Thema der diesjährigen Kinderbuchausstellung des Bildungszentrums in Roggenburg. Was dort von Sonntag an auf dem Programm steht.

Ganz viel Lesestoff liegt in den nächsten Tagen im Haus für Kunst und Kultur am Kloster Roggenburg aus und lädt Kinder und Erwachsene zum Schmökern ein. Zum mittlerweile 23. Mal veranstaltet das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur eine Kinderbuchausstellung. Das Thema lautet in diesem Jahr: „Unterwegs…“. In seiner Ankündigung schreibt das Bildungszentrum: "Unterwegs ist jeder und jede von uns täglich in ganz unterschiedlicher Art und Weise, zum Beispiel in aller Welt, in der Natur, durch Raum und Zeit, im Weltall, in unseren Träumen oder auch mit Gott." Passend zu diesem Motto bietet die Kinderbuchausstellung ein abwechslungsreiches Begleitprogramm für Kinder, Gruppen und Familien.

Präsentiert werden von Sonntag, 19. November, an Bücher aus allen Bereichen der Kinder- und Jugendliteratur. Gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung sei es nicht selbstverständlich, dass Kinder zu einem Buch greifen, sagt die Familienbildungsreferentin Karin Bertele. Die Übermacht von Smartphone und Co. scheine zu groß zu sein. Doch Bertele zufolge zeigt die Realität zugleich: Die schon lange totgesagten Bücher gibt es immer noch – sie sind doch ein „unaufgeregtes“ Medium, das nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Händen erforscht werden kann und will.

Der Eintritt zu der Kinderbuchausstellung in Roggenburg ist frei

Die Kinderbuchausstellung dient nach Angaben des Bildungszentrums vor allem der Leseförderung und soll Familien motivieren, ein schönes oder spannendes Buch mit den Kindern zu lesen. Eine „Bettkanten“-Geschichte könne der Familie als Abschluss des Tages dienen und zu einem besonderen Ritual werden. Bertele und ihre Kolleginnen und Kollegen möchten Eltern und Kinder ermutigen, zu Büchern zu greifen und miteinander schöne und unvergessliche Momente im Reich der Fantasie zu verbringen – immer wieder neu.

Eröffnet wird die Kinderbuchausstellung im Haus für Kunst und Kultur „Prälatengarten“ am Sonntag, 19. November, um 14 Uhr mit Kindern der Grundschule Roggenburg. Von 15 bis 17 Uhr stehen Kinderschminken und eine Bastelwerkstatt auf dem Programm. Um 17 Uhr liest Bürgermeister Mathias Stölzle eine Mut machende Geschichte. Während des ganzen Nachmittags werden Kaffee und Kuchen im Ausstellungscafé angeboten. Die Ausstellung ist bis um 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Das Begleitprogramm des Bildungszentrums sieht folgende Veranstaltungen vor, zu denen jeweils eine Anmeldung erforderlich ist:

Mittwoch, 22. November, 16 bis 18 Uhr: Bilderbuchkino "Unterwegs in aller Welt mit Felix Hase ".

". Freitag, 24. November, 18.30 bis 21 Uhr: „Lange Nacht des Lesens“ für Kinder von sechs bis elf Jahren.

Samstag, 25. November, 9.30 bis 16 Uhr: „Nur du und ich!“ Ein Tag für Paten mit ihren Patenkindern.

Weitere Informationen dazu erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 07300/9611-0 oder unter www.bildungszentrum-roggenburg.de im Internet.

Familiengottesdienst am 26. November in der Alten Darre am Kloster Roggenburg

Am Sonntag, 26. November, ist die Kinderbuchausstellung von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet. Bereits um 10.30 Uhr findet ein Familiengottesdienst in der Alten Darre statt, der musikalisch von der Band „Believe 2“ gestaltet wird. Bilderbuchkino und Bastelaktion stehen um 14.30 Uhr auf dem Programm.

Wie schon in den vergangen Jahren präsentiert die Buchhandlung Hutter aus Günzburg bei der Ausstellung ausgewählte Kinder- und Jugendbücher, die Interessierte zu den Öffnungszeiten auch direkt kaufen können. (AZ)