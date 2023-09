Autofahrer missachtet Vorfahrt und verursacht hohen Schaden

Ein Mann hat einer entgegenkommenden Autofahrerin in Roggenburg die Vorfahrt genommen. Dabei entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Bei einem Verkehrsunfall in Roggenburg hat ein Autofahrer einen erheblichen Schaden angerichtet. Am Mittwoch gegen 10 Uhr wollte ein 68-jähriger Mann in Biberach an der westlichen Einmündung der Weiherstraße in die Weißenhorner Straße abbiegen. Dabei missachtete er laut Mitteilung der Polizeiinspektion Weißenhorn die Vorfahrt einer 59-jährigen Autofahrerin, die auf der Weißenhorner Straße in Richtung Roggenburg unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand nach Einschätzung der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)