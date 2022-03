Bauen in Roggenburg: Für die Familienzulage gelten neue Richtlinien

Plus Die Gemeinde Roggenburg zahlt Zuschüsse an Bauwillige. Der Gemeinderat beschließt neue Regeln. Auch bei der Müllentsorgung könnte es Änderungen geben.

Eine Familienzulage bezahlt die Gemeinde Roggenburg Bauwilligen schon seit Jahren. Jetzt hat der Gemeinderat einer neu festgelegten Satzung zugestimmt. Pro Kind gewährt die Kommune beim Verkauf von Bauplätzen 1000 Euro Zuschuss. 55.000 Euro hat die Gemeinde im Rahmen der "Roggenburger Familienzulage" seit dem Jahr 2006 ausbezahlt. Das Geld erhalten auch Bauherren, die im Lauf der auf den Kauf folgenden fünf Jahre ein Baby bekommen. Die nun beschlossenen Förderrichtlinien schreiben unter anderem fest, dass die Zulage nicht schon beim Grundstückskauf, sondern erst beim Einzug ins gebaute Wohneigentum gewährt wird. Antragsberechtigt sind Paare oder Alleinerziehende mit mindestens einem Kind.