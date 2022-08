Roggenburg

Baugerüste an der Klosterkirche schränken Leiberfest in Roggenburg ein

Lokal Die große Prozession zum Leiberfest fällt dieses Jahr am Feiertag Mariä Himmelfahrt in Roggenburg aus. Das hängt mit Arbeiten an der Kirche zusammen.

Von Manuela Rapp

Das Leiberfest ist eine besondere Tradition in Roggenburg: Jeweils an Mariä Himmelfahrt, dem Patroziniumsfest der Klosterkirche am 15. August, werden die heiligen Leiber der vier Märtyrerinnen und Märtyrer - Valeria, Severina, Laurentia und Venantius - aus ihren Schreinen in den Seitenaltären der Klosterkirche genommen und in einer feierlichen Prozession um das Kloster getragen. Heuer wird das nicht möglich sein, denn: "Wir können nicht rausgehen", sagt Pater Ulrich Keller, leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Roggenburg.

