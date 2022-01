Bei der Wasserversorgung in Roggenburg taucht ein neues Problem auf

Plus Noch immer untersuchen Fachleute in Roggenburg, woher die Keime im Wasserhochbehälter kommen. Derweil wurde neben einem Brunnen ein Loch entdeckt.

Schon seit Monaten befasst sich die Gemeindeverwaltung Roggenburg mit Problemen bei der Wasserversorgung. Jetzt zeigte sich neues Unheil: Neben dem Trinkwasserbrunnen im Ortsteil Biberach hat sich im Boden ein Loch aufgetan. Experten vermuten, dass ein Schachtrohr eingebrochen ist. Gleichzeitig wird noch nach der Ursache für koloniebildende Keime im Hochbehälter gesucht.