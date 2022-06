Bei Mallorca-Party in Schießen schlagen Gäste zu

Mehrmals muss die Polizei im Rahmen des Heidewitzka-Festivals eingreifen. Ein Besucher hatte es auf das Kennzeichen des Polizeiautos abgesehen.

Die Polizei hatte am Freitagabend während der „Heidewitzka meets Malle“-Party in Schießen gleich mehrere Einsätze. Kurz nach Mitternacht kam es an der Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 35-jähriger Mann aus Weißenhorn wurde von einem 30-Jährigen aus dem Bereich Ulm ins Gesicht geschlagen und hierbei verletzt. Er musste im Krankenhaus Weißenhorn behandelt werden. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Rangelei bei Party in Schießen: Polizeibeamter wird leicht verletzt

Etwas später kam es im Freien vor dem Zelt zu einer Rangelei innerhalb einer größeren Gruppierung. Als die Polizei einschritt und einen 26-jährigen Mann aus Roggenburg kontrollierte, wurde dieser handgreiflich und verletzte hierbei einen Beamten leicht. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Am Ende der Veranstaltung fiel den Polizeibeamten außerdem ein 27-jähriger Mann aus Babenhausen auf, der in alkoholisiertem Zustand das Kennzeichen eines Polizeifahrzeuges stahl. Der Mann konnte jedoch kurz nach der Tat ermittelt und das Kennzeichen sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen eines Diebstahldelikts ermittelt. (AZ)