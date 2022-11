Roggenburg

Beim Weihnachtsmarkt Roggenburg gibt es erstmals himmlischen Besuch

Plus Zum 15. Mal findet im Prälatenhof des Klosters der Weihnachtsmarkt statt. Das erwartet die Besucher in Roggenburg.

Von Manuela Rapp

In Roggenburg wird es am ersten Adventswochenende, von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November, kräftig weihnachten. Der Prälatenhof des Klosters bildet traditionell die Kulisse für den diesjährigen 15. Weihnachtsmarkt mit seinen festlich geschmückten Hütten, aber auch in der Turnhalle sind Teile des Marktes untergebracht. Erstmals wird es dabei sogar himmlischen Besuch geben: Der Weihnachtsengel des Gewerbeverbandes Gern e. V. schaut am Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt vorbei.

