Beinahe-Zusammenstoß bei Schießen: Motorradfahrer fährt davon

Beinahe hätte sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Unteregg und Schießen ereignet. Nun sucht die Polizei nach einem flüchtigen Motorradfahrer.

Ihrem Bericht zufolge fuhr der bislang unbekannte Motorradfahrer mittig auf der Straße, frontal auf einen ihm entgegenkommenden 24-jährigen Autofahrer zu. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Autofahrer nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam in einem Graben zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Motorradfahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt ungeachtet fort. Zeuginnen und Zeugen, die das Ganze beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 in Verbindung zu setzen. (AZ)