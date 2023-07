Betrunkene Gäste randalieren vor einer Gaststätte in Roggenburg

Drei Personen werfen vor einem Restaurant in Roggenburg Absperrgitter und Blumentöpfe um. Einer der Täter flüchtet zu Fuß. Die Polizei spürt ihn auf.

Nachdem sie das Restaurant verlassen mussten, haben drei betrunkene Gäste ihrer Zerstörungswut in Roggenburg offensichtlich freien Lauf gelassen. In der Nacht auf Sonntag, kurz vor Mitternacht, schloss die Gaststätte, das Personal bat die letzten Gäste deshalb nach draußen. Dem Polizeibericht zufolge randalierten drei Gäste daraufhin vor dem Restaurant, sie warfen mutwillig Absperrgitter und Blumentöpfe um. Einer der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.

Vandalismus in Roggenburg: Polizei leitet strafrechtliche Ermittlungen ein

Wie die Polizei mitteilt, spürte eine verständigte Polizeistreife den mutmaßlichen Täter unweit der Gaststätte in einem Feld auf und hielt ihn an. Direkt vor dem Restaurant trafen die Beamten die zwei anderen Tatverdächtigen an. Alle Personen waren dem Polizeibericht zufolge alkoholisiert, gegen sie leiteten die Beamten strafrechtliche Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (AZ)