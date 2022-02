Eine große Faschingsparty in Biberach hat rechtliche Folgen

In Biberach feiern zahlreiche verkleidete Menschen bei zu lauter Musik. Eine Polizeistreife überprüft die Party, die aus Sicht der Beamten nicht zulässig war.

Ein anonymer Anrufer hat sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr bei der Polizei Weißenhorn über sehr laute Musik im Roggenburger Ortsteil Biberach beklagt. Dort wurde in der Straße Am Priel eine Faschingsparty gefeiert, die für den Veranstalter ein Nachspiel hat. Außerdem wurde einer der Teilnehmer gegenüber Polizisten ausfällig.

Eine Streifenbesatzung der Polizei hatte sich nach dem Anruf auf den Weg nach Biberach gemacht. Vor Ort, so teilt die Polizei mit, stellten die Beamten fest, dass die Straße Am Priel mit entsprechenden Verkehrszeichen beidseitig gesperrt war. Bei einer Firma stand ein Faschingswagen, drum herum standen Dutzende Personen in Faschingskostümen, die mit zu lauter Musik aus einer Anlage feierten.

Der Veranstalter der Party in Biberach zeigt eine Teilnehmerliste mit rund 90 Namen und Personalien

Ein 43-jähriger Mann, der sich den Beamten gegenüber als Veranstalter vorstellte, legte dem Polizeibericht zufolge eine Teilnehmerliste mit rund 90 Personalien vor, die Personen sollen angeblich alle vorher auf das Coronavirus getestet worden sein. Außerdem zeigte der Mann eine verkehrsrechtliche Erlaubnis der Gemeinde Roggenburg vor, wonach es der katholischen Kirchenstiftung gestattet war, die Straße von 9.30 Uhr bis 12 Uhr für einen Fastengottesdienst zu sperren. Eine Anmeldung der Faschingsveranstaltung sowie eine Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz lagen jedoch nicht vor.

Nach Angaben der Polizei besteht auch der Verdacht, dass gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen wurde. Den Verantwortlichen der Party erwartet deshalb nun eine Anzeige wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Landesstraf- und Verordnungsgesetz, das Infektionsschutzgesetz, das bayerische Straßen- und Wegegesetz sowie gegen das Gaststättengesetz. Während sich die Beamten mit dem Veranstalter unterhielten und den Sachverhalt aufnahmen, wurden sie von einem Teilnehmer der Party beschimpft und beleidigt. Die Personalien des Mannes, ein ebenfalls 43-jähriger Mann, sind der Polizei nach eigenen Angaben bekannt, ihn erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung. (AZ)