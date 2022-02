Roggenburg-Biberach

18:38 Uhr

Einsatz wegen Party: Biberacher ärgern sich über Polizeibericht

Dieses Luftbild zeigt die Narrenmesse am Sonntagvormittag in Biberach. Weil am Abend noch laute Musik auf dem Gelände erschallte, kam die Polizei.

Plus Die Kirchengemeinde feiert einen Faschingsgottesdienst in Biberach. Wegen einer nachfolgenden privaten Veranstaltung kommt die Polizei. Bürger sind verärgert.

Von Jens Noll

Ist in Biberach am Sonntag unter Missachtung von Auflagen eine Faschingsparty gefeiert worden? Oder hat die Polizei unangemessen auf eine private Veranstaltung reagiert? Die Darstellungen beider Seiten gehen auseinander – und der Polizeibericht, den unsere Redaktion am Montagmittag veröffentlicht hat, ruft Unverständnis im Roggenburger Ortsteil hervor. Was ist passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen