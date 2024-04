Freizeitspaß und Wettkampf: Schützenverein Biberach/Asch feiert Jubiläum

Der Schützenverein Biberach/Asch verbindet Tradition mit modernem Vereinsleben. Das steht beim Festwochenende zum 100-jährigen-Bestehen auf dem Programm.

Vergangenheit trifft Zukunft: Die Schützinnen und Schützen aus Biberach/Asch feiern 100-Jahr-Jubiläum und präsentieren sich als junger, moderner Verein. „Man muss mit der Entwicklung der Gesellschaft mitgehen“, sagt der zweite Vorsitzende Stefan Zahn. „Wir sind sowohl in der Tradition als auch in der aktuellen Zeit verankert.“ Dass der runde Geburtstag gefeiert werden muss, ist klar. Vom Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. April, haben die Schützinnen und Schützen im „Haus der Vereine“ in Biberach ein Programm organisiert, das weit über den Roggenburger Ortsteil hinausstrahlt.

Ob die zehn Gründerväter aus Biberach und Asch damals im Mai 1924 wohl nur annähernd gedacht haben, dass ihr neuer Verein mal 136 Mitglieder haben würde? Das Erfolgsgeheimnis hinter dieser Zahl: „Für alle Altersklassen und für alle ist etwas dabei“, beschreibt es Marketing- und Social Media-Beauftrager Stefan Zahn. Das Vereinsleben sei entspannt, niemand werde zu etwas verpflichtet, jeder könne das machen, was er wolle. „Bei uns geht es lustig und nett zu, das trägt die Gemeinschaft“, findet er. Da sind aber auch Veranstaltungen wie etwa die Weinfestparty mit angesagten Musikkapellen aus der Region oder das Spaßschießen im Fasching, an Ostern und an Weihnachten: „Der Verein bietet Abwechslung das ganze Jahr“, sagt der stellvertretende Vorsitzende.

Einer der am besten ausgestatteten Vereine im Rothtalgau

Sportlich gesehen tritt der Schützenverein Biberach/Asch mit zwei Rundenwettkampf-Mannschaften an. Die Luftgewehr-Schützen sind in der Gauliga C vertreten, wo sie heuer den dritten Platz erreicht haben. Das Luftpistolen-Team ist in der Gauoberliga vertreten. „Wir sind top ausgestattet“, sagt der Marketing-Beauftragte hinsichtlich der Trainingsbedingungen.

Der Grundstein dafür wurde – im wahrsten Sinne des Wortes übrigens – um die Jahrtausendwende mit dem Bau des Biberacher „Haus der Vereine“ gelegt. „Es gehört drei Vereinen“, erläutert Stefan Zahn. Das sind der Sportverein, die Musikkapelle und eben der Schützenverein Biberach/Asch. „Im Kellergeschoss haben wir unsere eigene Vereinsstube, das „Schützenstüble“, wo wir unser Vereinsleben leben können“, resümiert das Vorstandsmitglied. Für ihre Großveranstaltungen, auch das ist ihm wichtig zu erwähnen, stehe die Mehrzweckhalle zur Verfügung. Als besonderes Markenzeichen bei solchen Gelegenheiten hebt Stefan Zahn die „top Dekoration“ hervor.

Was den Marketing-Mann stolz macht: „Mit 18 Zehn-Meter-Schießständen sind wir einer der am besten ausgestatteten Vereine im Rothtalgau.“ Der Vereine verfügt außerdem über fünf 25-Meter- und drei 50-Meter-Stände für klein- und großkalibrige Waffen, die digital mit Bildschirm ausgestattet sind. „Der Schießraum ist für drei Disziplinen nutzbar“, fügt der zweite Vorsitzende hinzu.

Ein Umzug führt am Sonntag durch Biberach

Nachwuchsprobleme kennt der Verein nicht. „Wir haben eine Jugendschützengruppe im Alter zwischen zehn und 14 Jahren“, sagt Stefan Zahn erfreut. „Sechs Jugendliche schießen aktiv, worüber wir mehr als zufrieden sind.“ Noch eines, wovon andere Vereine nur träumen können: „Es ist wesentlich mehr Bereitschaft da, zu helfen, als gebraucht wird“, sagt er über den Einsatz von Helfenden während der Festtage. „Früher hat man etwas für die Dorfgemeinschaft in Biberach gemacht“, schwenkt Stefan Zahn noch einmal in die Gründungszeit zurück. „Heute ist das Ziel, die Leute hier zu halten.“

Das Festprogramm sieht im Einzelnen so aus: Am Freitag, 26. April, findet um 19 Uhr das „Rothtalschützenfest“ mit Preisverteilung des 90. Gauschießens statt, das der Jubiläumsverein ausgerichtet hat. Am Samstag spielt die Musikkapelle Kirchhaslach bei der „Partynacht in Tracht“. Einlass ist ab 19 Uhr. Am Sonntag, 28. April, führt passend zum Jubiläumsfest um 9.45 Uhr ein Umzug ab Rosenbergweg durch den Ort. Der Festgottesdienst mit Festakt beginnt um 10 Uhr. Von 11.30 an wird Mittagessen serviert, anschließend Kaffee und Kuchen.

Straßen kurzzeitig gesperrt: Wegen des Festumzugs sind am Sonntag, 28. April, folgende Straßen in Biberach von 9.45 bis 10 Uhr nicht befahrbar: Weißenhorner Straße (St 2019) – Ascher Straße (NU 10) und Sonnenstraße (Vereinsheim). "Da sich die Umzugsdauer auf ein kurzes Zeitfenster beläuft, hält die Freiwillige Feuerwehr Biberach den Verkehr kurzzeitig auf", teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Nach Ende des Umzuges seien die Straßen wieder frei befahrbar.