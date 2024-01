Roggenburg-Biberach

Mit neuem Outfit zu Wagenparty und Gaudiwurm in Biberach

Plus Der Hägar Faschingshaufa hat sich auffällige Kostüme angeschafft und einen Faschingswagen gebaut. Damit führt die Truppe den kleinen Umzug durch Biberach an.

Sie sind richtige Hingucker: Der Hägar Faschingshaufa glänzt – und das ganz wörtlich – nicht nur im stylischen neuen Weltraum-Look, nein, auch einen dazu passenden neuen Faschingswagen hat sich der Biberacher Verein in Eigenarbeit gebaut. So ausgerüstet können die 37 Aktiven gemäß des diesjährigen Mottos „Reisen in die Galaxy – sind außerirdisch wie noch nie“ vollen Kurs in Richtung Fasching nehmen.

Glänzend – das trifft auf die silberfarbenen Kostüme ziemlich gut zu. „Alle zwei Jahre wird das Motto gewechselt“, sagt Miriam Luppold-Simon. Dieses bestimmten die Mitglieder: „Die drei besten Vorschläge werden herausgezogen“, berichtet die Biberacherin, die sich im Vorstand des Hägar Faschingshaufa engagiert. Das beliebteste Thema mache dann das Rennen.

