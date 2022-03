Motor fängt bei Biberach während der Fahrt an zu brennen

Als ein Mann mit seinem Auto den Ortsrand von Biberach erreicht, qualmt es plötzlich aus dem Motorraum. Nach ersten Löschversuchen greift die Feuerwehr ein.

Böse Überraschung für einen 29 Jahre alten Autofahrer in Biberach: Als der Mann am Mittwochmittag auf der Staatsstraße 2019 von Weißenhorn kommend den Ortsrand von Biberach erreichte, begann sein Wagen plötzlich zu qualmen. Es entstand ein Motorbrand. Die ersten Löschversuche unternahm der Fahrer nach Angaben der Polizei zusammen mit Anliegern, bis die Freiwillige Feuerwehr Biberach mit sieben Einsatzkräften eintraf und den Brand schließlich löschte. Der Schaden an dem Auto, das abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. (AZ)