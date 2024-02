So läuft es mit dem Brunnenbau in Biberach

Plus Biberach bekommt einen neuen Trinkwasserbrunnen. Wie die Bauarbeiten vorangehen und wann der Brunnen vermutlich an die Leitung gehen wird.

Es ist schweres Gerät, das sich bis auf eine Tiefe von rund 35 Metern bohrt. Gerade wird im Wasserschutzgebiet des Roggenburger Ortsteils Biberach ein neuer Trinkwasserbrunnen gebaut. "Die Maschine hat zwölf Tonnen Eigengewicht", erklärt Michael Pohl. Das eingesetzte Greiferbohrgerät, so der Bauleiter der Mindelheimer Firma Abt Wasser- und Umwelttechnik, arbeite mit einem Druck von 200 Tonnen. Während die Bohrungen nach nur zwei Tagen bereits wieder abgeschlossen sind, folgt in ein paar Wochen noch die Brunnenstube samt Elektronik. Danach – voraussichtlich Mitte Mai – wird der Probebetrieb anlaufen.

Für die Gemeinde Roggenburg bedeuten die Bauarbeiten vor allem eines: "Ganz hohe Versorgungssicherheit", wie Bürgermeister Mathias Stölzle sagt. Insgesamt gebe es an drei Standorten – Schießen, Meßhofen und Biberach – Trinkwasserbrunnen im Gemeindegebiet. Das sich im Bau befindliche Wasserreservoir soll vorwiegend Biberach versorgen, fügt Philipp Mayer vom Planungsbüro Kling Consult in Krumbach hinzu.