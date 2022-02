Bildungszentrum in Roggenburg erhält Extra-Förderung vom Freistaat

Der Freistaat Bayern bezuschusst das Bildungszentrum am Kloster Roggenburg mit 74.000 Euro zusätzlich. Die Einrichtung leidet noch immer unter der Pandemie.

Für das Bildungszentrum am Kloster Roggenburg ist es ein weiterer Beitrag zur Entspannung der finanziellen Situation in Pandemiezeiten. Mit Erfolg hat sich die CSU-Landtagsabgeordnete Beate Merk abermals im Rahmen der Fraktionsinitiativen im Bayerischen Landtag für das Bildungszentrum stark gemacht. 200.000 Euro extra erhalten die fünf sogenannten sonstigen Einrichtungen der Erwachsenenbildung in diesem Jahr. Dazu zählt auch das Haus in Roggenburg. Dorthin fließen ungefähr 74.000 Euro, wie die ehemalige Staatsministerin und frühere Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin mitteilt.

Die Mittel sind demnach einmalig für Investitionen bestimmt, damit die Bildungseinrichtungen die Einschränkungen und Belastungen durch die immer noch anhaltende Corona-Krise überstehen können. Die Verteilung erfolge entsprechend der Förderung im Jahr 2019, was für das Bildungszentrum Roggenburg 37 Prozent vom Kuchen bedeuten. Für die Verantwortlichen vor Ort sei die Sonderfördermöglichkeit durch den Freistaat ein Segen. „Die Corona-Pandemie hemmt das Bildungszentrum in seinem Betrieb unverändert, wie mir Geschäftsführer Pater Roman Löschinger mehrfach in persönlichen Gesprächen ausgeführt hat“, sagt Merk. Die Einnahmeausfälle seien enorm, die Belastung durch Darlehen hoch und die Perspektive für Tagungen und Bildungsangebote nach wie vor mau.

Nicht nur das Bildungszentrum am Kloster Roggenburg profitiert

Merk betont: „Mit der Fraktionsinitiative wird der sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation dieser Bildungseinrichtungen Rechnung getragen." Zu diesen „sonstigen Einrichtungen“ zählen neben dem Bildungszentrum in Roggenburg das Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuren, die Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen, die Bayerische Einigung e.V/Bayerische Volksstiftung und die Bayerische Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise.

Im Rahmen der gemeinsamen Fraktionsinitiativen für den Haushalt 2022 haben die Regierungsfraktionen von CSU und Freie Wähler am Mittwoch im Landtag die Maßnahmen bekanntgegeben. Das Gesamtvolumen der Maßnahmen und geförderten Projekte beläuft sich dabei nach Angaben von Merk auf 60 Millionen Euro. Besonders unterstützt werden dabei der Wissenschaftsbereich (19,8 Millionen Euro), der ländliche Raum mit dem Schwerpunkt der Dorferneuerung (9,3 Millionen Euro) sowie der Kunst- und Kulturbereich (12,3 Millionen Euro). Die Fraktionsinitiativen werden von 16. Februar an im Haushaltsausschuss beraten, die finale Abstimmung über den Haushalt ist von 5. April an geplant. (AZ)