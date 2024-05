Blasmusik im Klosterhof: Konzertreihe beginnt am 2. Juni

Im Juni und Juli treten an Sonntagen wieder mehrere Musikkapellen aus der Gemeinde Roggenburg im Klosterhof auf. Dazu gibt es einen zünftigen Frühschoppen.

Auf jeweils eine Stunde fröhliche Blasmusik können sich Interessierte am kommenden Wochenende und in den nächsten Wochen wieder in Roggenburg freuen. Mit dem Auftritt der Seniorenkapelle Schießen beginnt am Sonntag, 2. Juni, die sommerliche Konzertreihe "Auf nach Roggenburg" im Klosterhof. Immer um 11 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt: Die Freiwillige Feuerwehr Roggenburg bietet einen zünftigen Frühschoppen an.

Zum Auftakt spielt die Seniorenkapelle unter der Leitung von Georg Moll. Das Ensemble hat derzeit 17 Mitglieder. Es gestaltet Dorffeste, musiziert bei kirchlichen Anlässen und Vereinsveranstaltungen. Zwei Wochen später, am Sonntag, 16. Juni, präsentiert die Musikkapelle Biberach verschiedene Stücke aus ihrem vielfältigen Repertoire. Dem Ensemble gehören momentan 35 Musikerinnen und Musiker an, Joachim Graf ist der Vorsitzende.

Die Jugendkapelle Meßhofen-Schießen-Biberach tritt am 23. Juni in Roggenburg auf

Der Nachwuchs ist am Sonntag, 23. Juni, an der Reihe. Unter der Leitung von Dirigentin Alena Gerstlauer unterhält dann die Vorstufen- und Jugendkapelle Meßhofen-Schießen-Biberach die Zuhörerinnen und Zuhörer. 30 junge Musikerinnen und Musiker sind dort derzeit aktiv.

Der Musikverein Meßhofen tritt am Sonntag, 14. Juli, im Klosterhof auf. Dirigentin Stefanie Gröger leitet diese Kapelle mit insgesamt 35 Musikerinnen und Musikern. Den Abschluss der Konzertreihe gestaltet die Trachtenkapelle Schießen unter der Leitung von Dirigent Alexander Lecheler. Auszüge aus dem Repertoire des 32 Personen starken Ensemble sind am Sonntag, 21. Juli, zu hören.

Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der Turnhalle statt. (AZ)