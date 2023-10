Roggenburg

Bürgerversammlung: Was sich für die Roggenburger ändert

Die Wasserversorgung in Roggenburg bildete einen Schwerpunkt bei der diesjährigen Bürgerversammlung.

Plus Rathauschef Mathias Stölzle informiert die Bürger über Neuerungen bei den Wassergebühren und andere Themen. Für Balkonkraftwerke gibt es noch Fördergelder.

Mit rund 150 Interessierten ist die Bürgerversammlung am Donnerstabend in Roggenburg gut besucht gewesen. Maßgeblich trug dazu sicherlich auch das Angebot eines eigens organisierten Bustransfers für alle Ortsteile bei. Der Musikverein Meßhofen bot den musikalischen Rahmen für den Bericht des Bürgermeisters Mathias Stölzle. Einen Schwerpunkt an dem Abend bildete das Thema Wasserversorgung.

Die Zählerablesung im Jahr 2021 habe einen überraschenden Einbruch des Wasserverbrauchs im Gemeindegebiet ergeben, so dass die ursprüngliche Kalkulation nicht mehr haltbar gewesen sei, berichtete Stölzle. Ursache sei ein deutlicher Strukturwandel in der Landwirtschaft - insbesondere Milchviehhaltung sei reduziert oder ganz aufgegeben worden. Dies habe zu einer Unterdeckung von ungefähr 150.000 Euro geführt, die in den nächsten Jahren ausgeglichen werden müssten.

