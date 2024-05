Wahlkampf mit Waigel und Weber: CSU fordert mehr Begeisterung für die EU

Plus Bei einem europäischen Abend in Roggenburg sprechen Theo Waigel und Manfred Weber über die Bedeutung der Europawahl, vor allem für junge Menschen.

„Etwas Besseres als Europa haben wir nicht.“ Mit diesem einen Satz hat die CSU-Landtagsabgeordnete und Moderatorin Jenny Schack die Quintessenz des europäischen Abends mit Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel und dem Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei und der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, zusammengefasst. Beide Talkgäste appellierten bei der zentralen Wahlveranstaltung der CSU-Kreisverbände Günzburg und Neu-Ulm in Roggenburg vor allem an die jungen Wählerinnen und Wähler ab 16 Jahren, ihr Stimmrecht wahrzunehmen. Doch gerade diese Generation vermisste Schack im vollbesetzten Saal des Klostergasthofs.

„Je mehr unsere Bevölkerung altert, desto größer ist die Gefahr, dass ohne die Jugend entschieden wird“, sagte Waigel und verwies auf den Brexit. „Es geht um eure Zukunft“: Das müsse man den jungen Leuten kommunizieren – und dabei mit Argumenten arbeiten. EVP-und CSU-Spitzenkandidat Weber ergänzte: „Ich glaube, dass junge Menschen die gleichen Sorgen haben.“ Dabei nannte er die Klimakrise, die Sicherung des Wohlstandes und, was er die große Frage nannte, Frieden.