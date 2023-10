Roggenburg

Das ist auf dem neuen Naturlehrpfad in Roggenburg geboten

Plus Auf dem Weg zum "Grünen Stall": Der Pferdesportverein Roggenburg hat seinen neuen Naturlehrpfad eröffnet. Wir haben uns die elf Stationen angesehen.

Tümpel-Teleskop, Wollschwein-Gehege, sogar eine Analyse von Pferdeäpfeln: Die elf Stationen des neuen Naturlehrpfads auf dem Gelände des Pferdesportvereins (PSV) Roggenburg halten Überraschendes bereit. Nach Jahren der Vorbereitung wurde am Samstag der Weg eingeweiht.

Rund 200 Gäste konnte der Verein zur Eröffnungsfeier begrüßen. Bürgermeister Mathias Stölzle sah in dem Projekt eine zusätzliche Attraktion für die Region. Pater Roman Löschinger vom Bildungszentrum am Kloster Roggenburg spendete den Segen. In den Ansprachen der Vorsitzenden Tamara Spreng und der Pressesprecherin des Vereins, Ronja Wildfang, wurde deutlich, dass viele helfende Hände von Verein, Gemeinde, Bildungszentrum und anderen Einrichtungen zum Gelingen beigetragen hatten. Dabei wird der Pfad als Bestandteil eines Konzepts verstanden, das sich grundsätzlich um Nachhaltigkeit und Biodiversität kümmere. Spreng fasste das Anliegen, das der Verein langfristig verwirklichen möchte, unter dem Stichwort "Grüner Stall" zusammen.

