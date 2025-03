Das ist das Programm für den Roggenburger Sommer

Das Prämonstratenser-Kloster Roggenburg, der Verein der Freunde des Klosters Roggenburg, die Gemeinde Roggenburg und das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur haben auch für diesen Sommer wieder gemeinsam ein buntes Kulturprogramm erarbeitet. Mit dabei sind neben christlichen Konzerten, auch Kabarett, Theater und Veranstaltungen für Kinder.

Klassik und Kabarett im Kloster Roggenburg

Am Donnerstag, 22. Mai, um 20 Uhr im Festsaal des Klostergasthofs Roggenburg darf sich das Publikum auf Lachfalten und einen Schub Lebensfreude gefasst machen. Mit seiner ganz eigenen Sicht auf die Welt nimmt Stefan Kröll seine Zuhörer mit auf eine Achterbahnfahrt voller Querverbindungen, Überraschungen und thematischer Brüche.

Am Pfingstsonntag, 8. Juni, um 17 Uhr verzaubern die Künstlerinnen Angela Rossel und Mimi Park das Publikum im einzigartigen Ambiente der klassizistischen Klosterbibliothek. In ihrem Programm „Magie des Nordens“ spielen sie unter anderem Werke von Alfred Schnittke, Edvard Grieg und Johan Severin Svendsen.

Roggenburger Sommer: Wanderung für Orgelliebhaber

Auch die wanderfreudigen Orgelliebhaber kommen in diesem Jahr wieder auf ihre Kosten. Die Orgelwanderung am Samstag, 31. Mai, von 9 bis circa 18 Uhr führt etwa zwölf Kilometer von Weißenhorn über Biberachzell und Schießen zurück nach Roggenburg.

In den Kirchen dürfen sich die Teilnehmenden auf Orgelmusik von Michael Dolp und Pater Stefan Kling sowie auf orgelkundliche Erläuterungen von Martin Geßner freuen. Der Tagesausflug kostet die Teilnehmenden inklusive Verpflegung 54 Euro.

St.-Martins-Chorknaben und Wohlfahrt & Herb spielen in der Kirche Mariä Geburt in Schießen

Die St.-Martins-Chorknaben aus Biberach werden unter der Leitung von Johannes Striegel Motetten aus mehreren Epochen unter anderem „Ich will erheben deinem Ruhm“, „Ave verus corpus“ und „Deep river“ singen. Das Konzert beginnt am Sonntag, 29. Juni, um 17 Uhr in der Kirche Mariä Geburt in Schießen.

Am Sonntag, 6. Juli, um 16 Uhr, ebenfalls in der Kirche Mariä Geburt Schießen spielen Anselm Wohlfahrt an der Oboe und Marius Herb an der Orgel verschiedene Werke von Bach, Rachmaninoff, Telemann und Wagner.

Die Klosterkirche in Roggenburg steht aufgrund der dringend erforderlichen Sanierung des historischen Dachstuhls und der Kirchendecke für Konzerte dieses Jahr nicht zur Verfügung – sie ist innen und außen deswegen eingerüstet. Die „Tochterkirche“ von Roggenburg, die Pfarr- und Wallfahrtskirche im Roggenburger Ortsteil Schießen bietet mit ihrer hervorragenden Akustik und der feinen historischen Holzhey-Orgel angemessenen Ersatz.

„Wer wir geworden sind“: Das Trio SoulTouch

Das Trio SoulTouch spielt im Klosterinnenhof am Samstag, 12. Juli, um 20 Uhr englische und deutsche Songs, die durch die besondere SoulTouch-Art oftmals einen ganz neuen Klang erhalten und die Zuhörenden berühren. Auch eigene Songs sind ein Bestandteil des Programms „Wer wir geworden sind“.

„We will rock it“ und „Spontanello“

Mit dem Programm „We will rock it“ wird das Solina Cello-Ensemble, bestehend aus Katrin Banhierl und Christina Elsner, mit großen Balladen und modernen Klassikern auf den Celli für einen Abend voller Gefühl und unvergessener Musik, die Erinnerungen weckt, sorgen. Das Konzert startet am Samstag, 26. Juli, um 19.30 Uhr in der alten Tenne des Bil­dungs­ze­n­tr­ums für Fa­m­il­ie, Um­welt und Kul­tur.

Die Gemeinde Roggenburg lädt Groß und Klein am Sonntag, 21. September, um 15 Uhr in den Musiksaal der Grundschule Roggenburg zum Mit-Mach-Theater „Spontanello“ ein. Mark Klawikowski zeigt pfiffige Stücke für die ganze Familie und lädt zum vergnüglichen Mitmachen ein.

Wo gibt es Tickets? Eintrittskarten zu den Veranstaltungen gibt es zu erschwinglichen Preisen im Vorverkauf unter der Telefonnummer 07300/9611550, per E-Mail an kartenreservierung@kloster-roggenburg.de oder jeweils am Veranstaltungstag an der Konzertkasse. Genauere Informationen sind unter www.roggenburger-sommer.de zu finden. Ab April liegt zudem im Bildungszentrum des Klosters Roggenburg ein Flyer aus.