Roggenburg

vor 19 Min.

Das ist der aktuelle Stand beim Radwegekonzept in Roggenburg

Plus Roggenburg möchte das Radfahren im Gemeindegebiet attraktiver und sicherer gestalten. Eine Tempo-30-Zone in der Hauptstraße wird es vorerst nicht geben.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

"Wir wollen das Ergebnis nicht tolerieren", sagte Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle zum ablehnenden Bescheid einer Verkehrsschau, die Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt Roggenburg auf rund 300 Metern auf Tempo 30 zu reduzieren. Der Gemeinderat will nun einen Rechtsbeistand einholen, der klären soll, ob sie mit einem Rechtsgutachten Chancen auf Durchsetzung ihres Antrags hat. In der Gemeinderatssitzung ging es aber noch um weitere Aspekte hinsichtlich der Entwicklung des Radwegkonzeptes der Kommune.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen