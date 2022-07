Roggenburg

06:30 Uhr

Das plant Roggenburg, um den Radverkehr zu verbessern

Lokal Roggenburg möchte das Radfahren im Gemeindegebiet attraktiver und sicherer gestalten. Der Gemeinderat stimmt über sechs konkrete Maßnahmen ab.

Von Manuela Rapp

Das Radwegeverkehrskonzept in Roggenburg nimmt Fahrt auf. "Angesichts des Klimawandels müssen unbestritten auch Veränderungen in unserer Alltagsmobilität stattfinden", sagte Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Es gelte, Anreize zu schaffen, damit vermehrt mit dem Rad gefahren werde. Das Radwegenetz müsse daher auf seine Alltagstauglichkeit überprüft werden, um erforderliche Ergänzungen und Verbesserungen zu erfassen, zu bewerten und sie, wenn möglich, umzusetzen. Die ersten sechs Maßnahmen hat das Gremium einstimmig beschlossen.

