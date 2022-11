Dem Musikverein Meßhofen ist die Spielfreude anzumerken

Plus Das Jahreskonzert des Musikvereins Meßhofen überzeugt das Publikum mit einem vielfältigen Programm. Da kommt sogar ein Xylophon ganz groß aus.

Endlich wieder auftreten dürfen. Sein Bestes geben. Sein Können zeigen. Das Publikum begeistern. Das Jahreskonzert des Musikvereins Meßhofen war ein gutes Beispiel für die hohe Motivation der Kapellen, sich nach der Corona-Zwangspause wieder präsentieren zu wollen. „Voll durchstarten“ - dieses Motto hat Moderator und zweiter Dirigent Thomas Kohler für den Auftritt im Saal des Klostergasthofs Roggenburg vorgegeben. „Wir wollen unser ganzes musikalisches Arsenal auffahren“, sagte er, passend zum glanzvollen Auftakt mit dem Konzertmarsch „Arsenal“ des Komponisten Jan Van der Rost. Ein Versprechen, das die Musikerinnen und Musiker zu hundert Prozent einlösten.