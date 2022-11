Der Blick ins Archiv wird in Roggenburg teurer

Viele Einheimische, aber auch Auswärtige wollen einen Blick ins Gemeindearchiv von Roggenburg werfen. Warum hier jetzt die Gebühren angepasst werden.

Seit 2009 hat die Gemeinde Roggenburg die Benutzungsgebühren für das kommunale Archiv nicht mehr erhöht. Nun beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Zusammenkunft eine Anpassung an den Tarif von Standesbeamten. Eine Anfrage beim Gemeindearchivpfleger kostet bislang zehn Euro pro angefangene halbe Stunde an Zeitaufwand, beim Standesamt werden pro angefangener Viertelstunde 15 Euro verlangt. Dieses Auseinanderfallen der Kostenregelungen stellt laut Verwaltung eine Ungleichbehandlung dar.

„Wir haben relativ viele Familienforscher“, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle. In den vergangenen fünf Jahren seien es 59 Anfragen von Einheimischen gewesen. 17 Auswärtige hätten die Hilfe von Archivpfleger Lothar Mareis in Anspruch genommen. Bislang wurde für Ortsbewohner, die eine Auskunft im Archiv suchten, keine Gebühren verlangt.

Das soll auch so beibehalten werden. Die neue Gebührenordnung sieht eine Befreiung vor, wenn die Benutzung des Archivguts im Interesse der Gemeinde Roggenburg liegt, wenn es sich um Personen handelt, die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz im Roggenburger Gemeindegebiet haben, und bei in der Kommune ansässigen Vereinen und Organisationen. (rman)