Roggenburg

12:00 Uhr

Der Buchsbaumzünsler frisst sich durch den Klostergarten in Roggenburg

Lange sah es so aus, als würde der Buchsbaumzünsler den Klostergarten in Roggenburg verschonen. Doch auch dort ist der Schädling nun aktiv.

Plus Auch beim Kloster Roggenburg richtet der Buchsbaumzünsler beträchtliche Schäden an. Noch ist unklar, ob alternative Gewächse gepflanzt werden müssen.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Am Tag des offenen Denkmals konnten sich Besucherinnen und Besucher am 10. September die nach barocken Vorlagen angelegten Gärten des Klosters Roggenburg anschauen. Ob die im nächsten Jahr noch so aussehen werden, wie sie einst angelegt wurden, ist ungewiss - der Buchsbaumzünsler tut sein unerbittliches Fraß-Werk auch in den Gärten von Schlössern und Klöstern.

Pater Stefan Kling, Prior von Roggenburg, berichtet, dass es lange so aussah, als bliebe der Ort vom Buchsbaumzünsler verschont. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde der Schädling nach Mitteleuropa eingeschleppt. Doch nun gibt es offenbar auch in Roggenburg keine Buchsbaumpflanze mehr, die nicht von der invasiven Spezies befallen ist. Was nun mit den Buchsbäumen der Klostergärten geschieht, ist noch unklar - die Schäden jedenfalls sind beträchtlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen