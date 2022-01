Roggenburg

Die Gemeinde Roggenburg erhöht die Kita-Gebühren

Für die Betreuung ihrer Kinder müssen Familien in Roggenburg ab September tiefer in die Kasse greifen.

Plus Familien in Roggenburg müssen ab September mit deutlich höheren Kosten rechnen. So viel kostet die Betreuung künftig.

Von Angela Häusler

Immer höhere Kosten für die Kinderbetreuung machen auch der Roggenburger Kämmerei zu schaffen. Wie schon andere Kommunen im Landkreis Neu-Ulm waren in der jüngsten Gemeinderatssitzung Gebührenerhöhungen ein Thema. Die Räte beschlossen einstimmig, die Eltern ab dem kommenden September stärker zur Kasse zu bitten. Die Gebühren steigen deutlich.

