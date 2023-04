Die Gemeinde Roggenburg plant Geld für neue Baugebiete ein

Plus Der Roggenburger Gemeinderat beschließt den Haushalt 2023. Die Kommune hat zahlreiche Investitionen geplant, auch wenn höhere Ausgaben zu Buche schlagen.

Am Ende ist der Beschluss einstimmig gefallen. Das war angesichts der Summen von knapp mehr als sieben Millionen Euro im Verwaltungs- und gut 3,9 Millionen Euro im Vermögenshaushalt der Gemeinde Roggenburg für das Jahr 2023 auch nicht weiter verwunderlich. Im Vorjahr hatte der Haushalt noch ein größeres Volumen mit rund 348.000 Euro mehr. Gestiegene Kosten machen auch Roggenburg zu schaffen, dennoch kann die Kommune ruhigen Gewissens ihre geplanten Vorhaben für die kommenden drei Jahre angehen.

Wie aus dem Zahlenwerk hervorgeht, schlagen gestiegene Personalkosten mit rund 1,2 Millionen Euro sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie beispielsweise Energiekosten in der Höhe von nahezu zwei Millionen Euro zu Buche. Bei der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 sind 1,6 Millionen für Investitionskreditaufnahme und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.