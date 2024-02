Roggenburg

Die Gemeinde Roggenburg will ihre Sirenen modernisieren

Bei den Sirenen in Roggenburg, Biberach, Ingstetten, Meßhofen und Schießen handelt es sich um Anlagen aus den 60er- und 70er- Jahren.

Plus Die Sirenen in den Roggenburger Ortsteilen sind nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Das soll sich ändern. Die Umrüstung kostet allerdings viel Geld.

Die Gemeinde Roggenburg will ihre Sirenenstandorte, die zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall dienen, in den Ortsteilen Biberach, Ingstetten, Meßhofen, Roggenburg und Schießen modernisieren, sprich digitalisieren. Allerdings steht das noch unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Darauf einigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. „Die Anlagen stammen aus den 60er-und 70er-Jahren“, berichtete Bürgermeister Mathias Stölzle. Es handle sich dabei um veraltete Motor-Sirenen.

Tätig werden muss die Kommune, denn voraussichtlich Ende 2025 wird die Integrierte Leitstelle Donau-Iller die bisherige analoge Alarmierung durch digitale Technik ersetzt haben. Dann müssten, wie der Verwaltungschef sagte, alle Sirenenstandorte mit einer neuen Steuerungstechnik ausgestattet sein, wobei auch eine Erneuerung der nicht mehr zeitgemäßen Elektroinstallation zu erfolgen habe. Vor allem in Schießen und Meßhofen wäre nach Ansicht von Stölzle eine Modernisierung hin zu Lautsprecher-Sirenen dringend erforderlich, damit auch die Randbereiche dieser beiden Ortsteile gut abgedeckt seien. Damit wäre eine Verbesserung in der Alarmierung erreicht, sagte Stölzle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

