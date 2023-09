Die Müllgebühren in Roggenburg sinken 2024 leicht

Die Roggenburger Verwaltung legt ihre wohl letzte Kalkulation der Müllgebühren vor. Und der Bürgermeister kündigt einen Austausch der Schaukeln auf Spielplätzen an.

Für die Roggenburger Haushalte kommt die aktuelle Kalkulation der Gebühren für die Müllentsorgung zu einem erfreulichen Ergebnis: Von 1. Januar 2024 an wird es etwas günstiger. Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung der Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025 zugestimmt. "Das ist voraussichtlich die letzte Kalkulation, die wir selbst noch machen", sagte Bürgermeister Mathias Stölzle. Ab 2026 übernimmt das nämlich der Landkreis, bekanntlich gehört Roggenburg zu den Kommunen, die der Rückübertragung abfallwirtschaftlicher Aufgaben zugestimmt haben.

Dass die Gebühren zum neuen Jahr nicht steigen, begründete Stölzle damit, dass der Landkreis die Gebühren für die Abfallentsorgung anders als zunächst gedacht nicht erhöht hat. Die Fernwärme aus dem Weißenhorner Müllkraftwerk generiere Einnahmen für die Abfallwirtschaft. Für Roggenburg heißt das konkret: Eine 60-Liter-Tonne für einen Privathaushalt zum Beispiel kostet künftig zehn Euro statt bislang 10,50 Euro pro Monat, eine 80-Liter-Tonne 16 Euro statt 16,80 Euro und eine 120-Liter-Tonne 24 Euro statt 25,20 Euro. Am Ende des Jahres 2025 muss in der Abrechnung eine schwarze Null stehen. Deshalb heißt es in der Sitzungsvorlage: Sollte im Laufe des Jahres 2024 absehbar sein, dass die kalkulierten Ansätze für die Jahre 2024 und 2025 nicht zutreffen und sich bis Ende 2025 ein deutliches Defizit ergeben würde, dann hat die Gemeindeverwaltung noch die Möglichkeit, im Jahr 2024 eine neue Kalkulation für das Jahr 2025 aufzusetzen.

Bei der Sicherheitsüberprüfung wurden die Schaukeln auf den Spielplätzen beanstandet

Unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" hatte der Bürgermeister am Ende der Sitzung noch eine interessante Information für Nutzerinnen und Nutzer der Spielplätze in Roggenburg und seinen Ortsteilen: Bis auf Meßhofen werden an allen Spielplätzen die Schaukeln ausgetauscht. Bei der Sicherheitsprüfung seien die Schaukeln beanstandet worden, weil die Pfosten aus Holz sind und schneller verwittern können, sagte Stölzle. Als Ersatz werden Spielgeräte mit Stahlpfosten errichtet. In Meßhofen steht bereits ein neues Modell.