Roggenburg

vor 18 Min.

Diese Ausstellung in Roggenburg macht die Energiewende greifbar

Dörte Fischer, Pater Roman Löschinger und Bürgermeister Mathias Stölzle bei der Eröffnung der Ausstellung zum Thema Energiewende in Roggenburg.

Plus Eine Schau in Roggenburg liefert Tipps und Erklärungen zu Energieverbrauch und Energiesparen. Die Gemeinde will dahin gehend selbst etwas bewegen.

Von Manuela Rapp

„Kleine Aha-Erlebnisse auf wenigen Quadratmetern“: So beschreibt Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle die Ausstellung „Energiewende“, die bis zum 29. Februar im Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg Station macht. „Die Energiewende wird hier positiv gesehen“, sagte Umweltbildungsreferentin Dörte Fischer über die Schau, die sich seit 2021 auf Wanderschaft befindet. In Roggenburg macht sie auf Einladung von Gemeinde und Bildungszentrum Halt.

„Wir brauchen immer mehr Energie“, sagte Fischer, die in die Präsentation, einer Kooperation zwischen dem Bayerischen Landesamt für Umwelt und dem Wirtschaftsministerium des Freistaats, einführte. „Jede Energie, die gespart wird, ist die Beste.“ Ihr Wunsch: „Sich inspirieren lassen und dahin tätig werden.“ Tipps und Erklärungen liefert die kleine Schau genügend – und die Besucherinnen und Besucher dürfen das auch selber ausprobieren. Zum Beispiel bei einem Kostenvergleich zum Thema Beleuchtung, wo sie verschiedene Leuchtmittel in Augenschein nehmen können.

