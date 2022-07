Digitalisierungszentrum richtet erste Veranstaltung im Kreis Neu-Ulm aus

Im Rahmen eines württembergisch-bayerischen Kooperationsprojekts können Interessierte in Roggenburg Einsatzmöglichkeiten der Digitalisierung erkunden.

Im August 2021 fiel mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung durch Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Landrat Thorsten Freudenberger der Startschuss für eine bundesland-überschreitende Zusammenarbeit mit dem Digitalisierungszentrum Ulm/Alb-Donau/Biberach. Nun mündet die Kooperation zum ersten Mal in einer gemeinsamen Veranstaltung: Von Mittwoch, 6. Juli, bis Freitag, 8. Juli 2022 finden die „Anwendertage Digitalisierung“ im Kloster Roggenburg statt.

Die "Anwendertage Digitalisierung" finden erstmals auf bayerischer Seite statt

Das Digitalisierungszentrum Ulm/Alb-Donau/Biberach bietet nach eigenen Angaben Beratungsleistungen und technische Infrastruktur zur Erprobung und Entwicklung neuer digitaler Lösungen, Produkte und Geschäftsmodelle für kleine und mittelständische Unternehmen der Region an. Es ist ein Projekt des Vereins Digitalisierungsregion Ulm/Alb-Donau/Biberach. Dessen Mitglieder sind die Industrie- und Handelskammer Ulm, der Alb-Donau-Kreis, der Landkreis Biberach und der Stadtkreis Ulm sowie die Städte Biberach, Ehingen und Riedlingen, Laupheim und der Gemeindeverwaltungsverband Amstetten-Lonsee. Die Stadt und der Landkreis Neu-Ulm sind Kooperationspartner. Die Mitglieder stellen die Finanzierung des Vereins sicher. Zusätzlich wurde das Projekt vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg mit fast einer Million Euro gefördert.

Um die Digitalisierung noch erlebbarer zu machen und konkrete Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen, veranstaltet das Digitalisierungszentrum nun zum ersten Mal die „Anwendertage Digitalisierung“ auf bayerischer Seite. In 16 verschiedenen Workshops an drei Tagen sollen die teilnehmenden Unternehmen für die digitale Transformation begeistert werden, sich mit den digitalen Technologien vertraut machen und lernen, wie sie ihr Unternehmen voranbringen können. Die Tage sind thematisch untergliedert in Online-Marketing & Vertrieb, digitale Technologien sowie Workshops zu digitalen Ideen und Geschäftsmodellen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind im Internet unter https://dz-uab.de/veranstaltungen/anwendertage-digitalisierung zu finden. Interessierte können sich auch per E-Mail an info@dz-uab.de an die Veranstalter wenden. (AZ)