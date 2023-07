Roggenburg

Dorferneuerung: So soll Meßhofen schöner werden

Plus Im Rahmen der Dorferneuerung will die Gemeinde Roggenburg ein Konzept für ihren Ortsteil entwickeln lassen. Das Interesse an dem Projekt ist groß.

Von Manuela Rapp

„Das ist eine wegweisende Geschichte“, sagte Johannes Schmid über die Absicht der Gemeinde Roggenburg, im Rahmen der Dorferneuerung Meßhofen ein Innenentwicklungskonzept erarbeiten zu lassen. Es gehe darum, so der stellvertretende Bürgermeister im jüngsten Gemeinderat, wie das Dorf künftig aussehen werde.

In einer Sitzung im vergangenen Dezember hatte der Gemeinderat so ein Konzept bereits ins Auge gefasst. Heuer im April war das Interesse der Meßhofer Bürgerinnen und Bürger groß bei der Auftaktveranstaltung mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE). Weiterhin gab es im Juni ein zweitägiges Seminar mit der Schule für Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten in Roggenburg, bei der Schwerpunkte erarbeitet wurden, die mit Priorität planerisch behandelt werden sollen – falls die Planung für eine Innenentwicklung kommen sollte.

