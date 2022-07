Einsatz in Roggenburg: Zwei Hektar eines Feldes verbrennen

Erneut fängt ein Feld Feuer, diesmal in Roggenburg. Feuerwehren und Landwirte können die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Auch der Pfarrer ist dabei.

Landwirte und Feuerwehren sind derzeit im Dauerstress wegen Flächenbränden, die am Rande der laufenden Getreideernte ausbrechen. Am Freitag hat es einen Landwirt auf einem acht Hektar großen Feld am nordöstlichen Ortsrand von Roggenburg getroffen. Gegen 14.30 Uhr wurde Alarm für die Wehren aus der Klostergemeinde und ihren Ortsteilen ausgelöst; kurz darauf wurde die Alarmstufe erhöht, sodass auch die Wehr aus Weißenhorn anrückte.

Flächenbrand bei Roggenburg - 22.07.2022 Video: Wilhelm Schmid

Flammen drohten auf nahe Wohnhäuser überzugreifen

Inzwischen hatten jedoch bereits mehrere Landwirte mit schwerem Gerät den Kampf gegen das Feuer aufgenommen: Mit mehreren Grubbern und großen Wasserfässern, die auch aus den umliegenden Orten mit nicht weniger großen Zugmaschinen angefahren kamen, wurden zum einen mehrere Meter breite Schneisen in den staubtrockenen Boden gerissen. Die Flammen hatten somit keine Chance mehr zur Ausbreitung. Die Wasserfässer sprühten ihren Inhalt direkt auf die brennenden Stellen. Währenddessen hatten die Feuerwehren aus Roggenburg, Biberach und Schießen mehrere Versorgungsleitungen zum nahen Hydrantennetz am Ortsrand gelegt und begannen von dort her mit einem breit angelegten Löschangriff.

Die Sorge galt zunächst dem möglichen Übergreifen der Flammen auf die unmittelbar an das Feld angrenzenden Wohnhäuser. Diese Gefahr konnte schnell gebannt werden. So konnte die Feuerwehr Weißenhorn aus ihrem Bereitstellungsraum beim Raiffeisenmarkt am Alleeweg bald wieder abrücken, nachdem klar wurde, dass sowohl große Teile des Feldes als auch die Wohnhäuser durch den schnellen Einsatz unter Leitung von Kommandant Marcell Mareis geschützt werden konnten. Wie der Landwirt, dem das Feld gehört, gegenüber unserer Redaktion angab, war es gelungen, von den insgesamt acht Hektar Feldfläche den überwiegenden Teil zu schützen, sodass nur zwei Hektar den Flammen zum Opfer gefallen waren.

Mit Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht

Ein Buschstreifen am Südrand des Feldes, der ebenfalls Feuer gefangen hatte, wurde auch erfolgreich abgelöscht und mit der Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester überprüft. So konnte Roggenburgs Pfarrer und Notfallseelsorger Pater Ulrich Keller, der selbst aktiv mit im Einsatz war und die Einsatzstatistik führte, beruhigt feststellen, dass die 75 Feuerwehrleute zusammen mit den Landwirten gute Arbeit geleistet hatten. (wis)

