Exkursion durch den Roggenburger Forst: Auf der Spur von Biber, Gelbringfalter und Co.

Es ist ein Abenteuer für die ganze Familie: Im Roggenburger Forst können Interessierte am Sonntag, 25. Juni, an einer interaktiven Exkursion teilnehmen.

Mit drei Fachleuten geht es auf Entdeckungstour: Das Landratsamt Neu-Ulm richtet am Sonntag, 25. Juni, eine interaktive Exkursion für die ganze Familie im Roggenburger Forst aus. Los geht es um 10 Uhr, die Veranstaltung dauert etwa eineinhalb Stunden. Wie das Landratsamt mitteilt, begleiten der Schmetterlingsexperte Matthias Dolek, Forstbetriebsleiter Martin Eggert und der Biodiversitätsberater im Landratsamt Neu-Ulm, Jonas Benner, die Tour. Gemeinsam mit ihnen begeben sich die Teilnehmenden auf die Spur von Biber, Gelbringfalter und Co. Dabei erfahren sie mehr über den besonderen Lebensraum und wie Forstwirtschaft und Naturschutz in der Region Hand in Hand gehen.

Das Landratsamt empfiehlt Teilnehmenden, ein Fernglas und eine Lupe mitzubringen. Kescher werden bereitgestellt. Ferner bitten die Veranstalter, an wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz und festes Schuhwerk zu denken.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich bis Donnerstag, 22. Juni, 16 Uhr, anmelden. Die Anmeldung kann entweder online unter www.landkreis-nu.de/Natur-Umwelt/Veranstaltungen oder telefonisch bei Jonas Benner unter 0731/7040-33111 vorgenommen werden. Der Treffpunkt für die Exkursion wird den Teilnehmenden nach der Anmeldung bekannt gegeben. (AZ)