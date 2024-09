Finanzen: Roggenburg benötigt neue Kredite

Für die Finanzierung ihrer Infrastrukturprojekte wird Roggenburg zwei Darlehen aufnehmen. Da ist zum einen der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes in der Gemeinde. Die Kommune muss aus Eigenmitteln rund 370.000 Euro beisteuern – das entspricht einem zehnprozentigen Eigenanteil bei einer gleichzeitigen Förderung durch das Programm der Bayerischen Gigabitrichtlinie. Der Förderkredit „Infrakredit Breitband“ wird bei der LfA Förderband aufgenommen.

Radweg zwischen Biberach und Meßhofen ist Roggenburgs zweite große Investition

Der Geh- und Radweg entlang der Gemeindeverbindungsstraße Biberach zum Kreisverkehr an der Kreisstraße NU 2 in Meßhofen, mit dessen Bauarbeiten nach Worten von Bürgermeister Mathias Stölzle im Oktober begonnen werden kann, ist eine weitere große Investition für die Gemeinde. Von den insgesamt rund 1,3 Millionen Euro Baukosten erhält die Kommune rund eine Million an staatlichem Zuschuss. Dieser muss laut Kämmerer Johannes Stötter über mehrere Jahre vorfinanziert werden. Für den Anteil der Gemeinde, der bei rund 300.000 Euro liegt, soll ein langfristiges Darlegen aufgenommen werden.