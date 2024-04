Gemeinde Roggenburg erhält Millionen vom Freistaat für Gigabitausbau

Mehr als 40 Millionen Euro schüttet der Freistaat Bayern an Fördergeldern für die digitale Zukunft aus. Die Gemeinde Roggenburg profitiert davon in hohem Maße.

Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle ist am Mittwoch nach München gefahren, um einen dicken Scheck in Empfang zu nehmen. "Hoffentlich kommt er wieder", witzelten Gemeinderäte am Dienstagabend in der Sitzung des Gremiums. Die Kommune erhält nämlich einen Förderbescheid für die Glasfasererschließung nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie. Wie das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat mitteilt, gehen exakt 3.325.251 Euro nach Roggenburg.

Mehr als 40 Millionen Euro investiert der Freistaat nach Angaben des Ministeriums mit diesem Paket für die digitale Zukunft in Bayern aus: "Wir fördern den Glasfaserausbau im südbayerischen Raum: Insgesamt 27 Kommunen, vier Rathäuser und zwei Schulen in drei Regierungsbezirken profitieren künftig von Gigabit – damit bringen wir den Netzausbau enorm voran", sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) bei der Übergabe der Förderbescheide an die jeweiligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Kommunen in München. Seit Jahren engagiere sich der Freistaat auf freiwilliger Basis massiv, um seinen Bürgerinnen und Bürgern bestmöglichen Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen. "Wir schaffen damit gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Meinen herzlichen Dank an alle Kommunen für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit“, fügte Füracker hinzu.

Mehr als 91.000 Kilometer Glasfaser werden in Bayern verlegt

Laut der Pressemitteilung hat der Freistaat mit der Bayerischen Gigabitrichtlinie als erste Region in der Europäischen Union den Weg dafür geebnet, den Glasfaserausbau auch dort zu fördern, wo bereits ein Netzbetreiber eine Geschwindigkeit von mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) anbietet. Bislang sind schon mehr als 1430 Gemeinden in das Förderverfahren eingestiegen, mehr als 643 Millionen Euro Fördermittel wurden den Kommunen über die Gigabitförderung bereits zugesagt. 69 Prozent aller bayerischen Haushalte sind nach Angaben des Ministeriums schon gigabitfähig erschlossen. Doch das ambitionierte Ziel lautet: Gigabit bayernweit.

"Aktuell verfügen bayernweit bereits rund 98 Prozent der Haushalte über schnelles Internet (über 30 Mbit/s)", teilt das Ministerium weiter mit. Nach Abschluss aller laufenden Projekte werden demnach "mehr als 99 Prozent der Haushalte" in Bayern mit schnellem Internet versorgt sein. Im Zuge der bayerischen Breitbandförderung hat der Freistaat seit 2014 bereits 2,4 Milliarden Euro investiert. Damit werden mehr als 91.000 Kilometer Glasfaser in Bayern verlegt. Die Kommunen entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit über die Inanspruchnahme eines Förderverfahrens und den Umfang der Fördergebiete. (AZ, jsn)

