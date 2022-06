Roggenburg

18:30 Uhr

Gemeinderat genehmigt umstrittenes Mehrfamilienhaus in Roggenburg

In Roggenburg soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Nachbarn sind dagegen.

Plus Der Roggenburger Gemeinderat spricht sich mehrheitlich für die geänderte Planung aus. Nachbarn haben unterdessen offenbar rechtliche Schritte angekündigt.

Von Manuela Rapp

Mit vier Gegenstimmen hat der Roggenburger Gemeinderat den Bau eines Mehrfamilienhauses in der Dirrfelder Straße 8 in Biberach genehmigt. Nachdem sein Vorhaben in der Septembersitzung des Vorjahres abgelehnt worden war, hat der Bauwerber eine geänderte Planung vorgelegt. Bei den Nachbarn regt sich unterdessen weiter der Unmut über das Projekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen