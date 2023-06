Roggenburg

18:15 Uhr

Gemeinderat lehnt Tempolimit in der Weiherstraße in Biberach ab

Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich wegen des Verkehrs in der Weiherstraße in Biberach ans Rathaus gewandt und einen Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung gestellt.

Plus Eine Mehrheit im Roggenburger Gemeinderat hält eine Geschwindigkeitsbegrenzung in Biberach nicht für notwendig. Das Gremium diskutiert auch über Windkraft.

Vier Anwohnerinnen und Anwohner sind der Meinung, dass der Verkehr in der Weiherstraße in Biberach deutlich zugenommen hat. Die Sicherheit sei insbesondre im Kreuzungsbereich mit der Dirrfelder Straße und dem Msgr.-Hornung-Weg nicht mehr gewährleistet, sagen sie. Über ihren Antrag, in der Straße zum Roggenburger Weiher und nach Meßhofen ein Tempolimit anzuordnen, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung erneut diskutiert. Am Ende hat sich das Gremium mehrheitlich dagegen ausgesprochen.

Weitere Messungen der Geschwindigkeiten von Fahrzeugen sollten wie berichtet abgewartet werden, bevor der Gemeinderat sich festlegt. Die Ergebnisse liegen nun vor. Es seien Überschreitungen da, sagt Bürgermeister Mathias Stölzle. "Aber die Leute fahren relativ diszipliniert." Auf gerade Strecke, das haben die Messungen ergeben, sind die Fahrzeuge flotter unterwegs, aber im Kurvenbereich der Straße wurde laut Sitzungsvorlage eine durchschnittliche Geschwindigkeit zwischen 32 und 33 Kilometern pro Stunde registriert. Weniger als ein Prozent der erfassten Fahrzeuge haben demnach an der Stelle die maximal zulässigen 50 km/h überschritten.

