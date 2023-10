Gemeinderat stimmt höheren Grabgebühren in Roggenburg zu

Zum 1. Januar 2024 gibt es Änderungen bei den Friedhofsgebühren in Roggenburg. In den vergangenen zwei Jahren sind Defizite aufgelaufen.

Turnusmäßig sind in Roggenburg die Friedhofsgebühren neu kalkuliert worden. Diese bestehen aus der Gebühr für die Grabstelle, für das Leichenhaus und die Durchführung der Bestattung. Im Bereich der gemeindlichen Friedhöfe und Leichenhäuser sind in den Jahren 2022/23 nach Angaben der Gemeindeverwaltung Defizite in einer Gesamthöhe von rund 65.000 Euro aufgelaufen, die nicht durch die Gebühren gedeckt sind. Es sei im Bereich der Friedhöfe üblich, diese Defizite nicht auf den nächsten Kalkulationszeitraum zu übertragen, sondern aus allgemeinen Haushaltsmitteln auszugleichen, teilt die Verwaltung mit.

Die künftigen Gebühren stehen auf der Internetseite der Gemeinde Roggenburg

Kämmerer Johannes Stötter schlug dem Gemeinderat für den Kalkulationszeitraum 2024/2025 eine Erhöhung der Grabgebühren vor. Solche Anpassungen werden alle zwei Jahre vorgenommen. Im Bereich der Leichenhäuser erfolgt laut Sitzungsvorlage eine Umstellung. Künftig wird je Sterbefall eine Vorhaltegebühr für die mögliche Inanspruchnahme – also die Vorhaltung der Aufbahrungsmöglichkeit – in Höhe von 100 Euro berechnet. Für jeden angefangenen Tag der tatsächlichen Nutzung kommen nochmals 50 Euro dazu.

Nach kurzer Diskussion hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Vorschläge so gebilligt, wobei im Bereich der Leichenhäuser die Forderung, einen besseren Grad der Kostendeckung anzustreben, weiterverfolgt werden soll – der tatsächliche Gebührenbedarf würde sich hier auf immerhin ungefähr 560 Euro pro Sterbefall belaufen. Die Grabgebühren werden somit zum 1. Januar 2024 erhöht. Auf der Internetseite www.roggenburg.de sind unter der Rubrik "Gebühren und Abgaben" die bisherigen und die künftigen Werte aufgelistet. Nicht erhöht werden die Bestattungsgebühren, also die Gebühren für die Aushebung der Grabstätte und die Grablegung. In dem Bereich sind die aktuellen Ansätze nach Angaben der Verwaltung noch kostendeckend. Die vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Änderungssatzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. (AZ)