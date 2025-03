Giftköder in Schießen? Die Polizei untersucht eine Meldung

Die Polizei untersucht aktuell einen möglichen Giftköderfall im Roggenburger Ortsteil Schießen. Am vergangenen Donnerstagnachmittag wurde der Polizei ein mutmaßlicher Giftköder gemeldet. Der Köder sei der Person, laut eines Sprechers der Polizeieinsatzzentrale Schwaben-Süd-West in Kempten, am Donnerstagmittag aufgefallen und wird rechtsmedizinisch untersucht. Bislang liegt noch kein Ergebnis vor, ob es sich bei dem Fund wirklich um einen Giftköder handelt.

Auch in der privaten Facebook-Gruppe „Gruppe DOGS Ulm / Neu-Ulm (+50 km)“ wurde eine gepostet, die sich vermutlich auf diesen Fall bezieht. (AZ)