Roggenburg

vor 16 Min.

In diese Projekte investiert die Gemeinde Roggenburg im Jahr 2022

Einer der großen Posten im Roggenburger Haushalt 2022 ist der Ausbau des Kindergartens St. Sebastian in Biberach.

Plus Der Bürgermeister und der Kämmerer zeigen auf, wie es um die Finanzen der Gemeinde Roggenburg steht und welche großen Projekte umgesetzt werden können.

Von Manuela Rapp

Ob Sanierung des Biberacher Kindergartens, Ertüchtigung der Kläranlage in Schießen oder die Digitalisierung der Grundschule – die Gemeinde Roggenburg investiert in ihre Zukunft. Das spiegelt der Haushalt 2022 wider. „Wir sind am Puls der Zeit mit Breitband, Klimaschutz, den aktuellen Herausforderungen“, kommentierte Bürgermeister Mathias Stölzle das Zahlenwerk. Der Gemeinderat verabschiedete den Etat einstimmig. Wir geben einen Überblick über die größten Vorhaben der etwa 2800 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde.

