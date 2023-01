Roggenburg

vor 18 Min.

Hier könnten in Roggenburg neue Windkraftanlagen entstehen

Plus Die Gemeinde Roggenburg möchte dem Regionalverband Donau-Iller mögliche Standorte für Windräder melden. Ein Gutachten hält mehrere Bereiche für geeignet.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Das Thema Windkraft nimmt in Roggenburg wieder Fahrt auf. Der Grund hierfür: Der Regionalverband Donau-Iller will den Regionalplan hinsichtlich der Nutzung dieser alternativen Energiequelle fortschreiben. "Bis zum 20. Januar können wir eigene Standorte melden", sagte Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es würden gute Chancen bestehen, "dass solche Flächen in den Regionalplan eingehen können." Bis dahin wird aber noch einige Zeit vergehen. "Die Fortschreibung muss bis 2027 fertig sein", fügte der Verwaltungschef hinzu. Ein Gutachten benennt mögliche Standorte für Windkraftanlagen im Roggenburger Gemeindegebiet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen