"Hochwasserbrezel": Bäckerei Hörmann sammelt in Roggenburg Spenden

Bis Samstag läuft die Spendenaktion der Roggenburger Bäckerei noch. Das Geld soll Menschen in der Region helfen, die stark vom Hochwasser getroffen wurden.

Bei der Bäckerei Hörmann in Roggenburg kostet eine Brezel aktuell ein wenig mehr: Wer seine Backwaren in dem kleinen Handwerksbetrieb kauft, zahlt seit vergangener Woche für eine Brezel einen Euro statt den normal angesetzten 80 Cent – aus gutem Grund. Die zusätzlichen 20 Cent sammelt die Bäckerei, legt selbst noch 30 Cent drauf und so kommen für jede sogenannte "Hochwasserbrezel" 50 Cent für den guten Zweck zusammen.

Mit "Hochwasserbrezel" sammelt Bäckerei Hörmann Geld für Betroffene

Wie es der Name bereits verrät, ist das Geld für die Menschen vorgesehen, die von der Hochwasser-Katastrophe betroffen sind, die Anfang des Monats in der Region viel Schaden anrichtete. Und diese Aktion kommt an: Nach gut einer Woche hat die Bäckerei Hörmann bereits mehr als 1200 Euro eingesammelt. Vor jedem Kauf erzählt das Team den Kundinnen und Kunden von der Spendenaktion und fragt, ob sie mitmachen möchten. "Es gibt nur ganz wenige, die nein sagen", sagt Bäckerei-Inhaberin Maria Prinz. Manche würden sogar spenden, ohne eine Brezel zu kaufen. Schlicht weil sie gerne helfen möchten, aber etwas anderes kaufen wollen.

"Wir sind selbst etwas überrascht, wie gut das ankommt", erzählt Inhaberin Prinz. Vielleicht würde es die Menschen überzeugen, dass sie als kleiner Familienbetrieb hinter der Spendenaktion stehen und dann auch noch selbst den Betrag auf 50 Cent aufstocken. Generell setzt sich die Bäckerei laut Prinz bereits seit vielen Jahren für soziale Angelegenheiten ein: Mit ihrem Solibrot etwa, bei dem pro Brot ebenfalls einige Cent für soziale Zwecke gesammelt werden. "Mit vielen Tropfen kommt eben auch etwas zusammen", sagt die 55-Jährige.

2021 sammelte Bäckerei Hörmann Spenden für Opfer der Ahrtal-Katastrophe

Und auch eine ähnliche Aktion wie jetzt gab es in der Roggenburger Bäckerei bereits: Vor knapp drei Jahren ging es ihnen darum, die Menschen zu unterstützen, die von der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal betroffen waren. Die Reaktion ihrer Kundinnen und Kunden überraschte das Team damals: "Wir sind fast an unsere Produktionsgrenze bekommen", erinnert sich Prinz. Die Nachfrage nach ihren Wasserwecken habe sie "echt überrollt", aber es sei eine schöne Überraschung gewesen. Teilweise seien zum Beispiel Menschen aus Illertissen zu ihrer Bäckerei nach Roggenburg gekommen, hatten 30 bis 40 der Wecken gekauft – für sich selbst und um sie noch anderen mitzubringen.

Durch die Spendenaktion möchte die Roggenburger Bäckerei Hörmann Geld für Menschen in der Region sammeln, die das Hochwasser stark getroffen hat. Foto: Bäckerei Hörmann

Innerhalb von vier Wochen kamen 2021 4000 Euro für die Betroffenen im Ahrtal zusammen. Bei ihrer aktuellen Spendenaktion rechnet Prinz damit, dass nach 14 Tagen am Ende der Woche etwa 2000 Euro beisammen sein sollten. Die wird die Bäckerei dann der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, übergeben. Das Ziel: Betroffenen in der Region helfen. "Wir versuchen, unsere Spenden möglichst lokal einzusetzen", sagt Prinz. Die Aktion für das Ahrtal war hier also eine Ausnahme. Sonst unterstützen sie zum Beispiel das Roggenburger Projekt "Schwarz-Weiß" oder "Roggenburg hilft". Da seien ihre Kundinnen und Kunden, ihrer Erfahrung nach, immer sehr gerne bereit zu spenden.

Über Kartei der Not soll Betroffenen in der Region geholfen werden

Auch in diesem Fall hätten sie sich beim Roggenburger Bürgermeister erkundigt, ob ihre Spenden bei "Roggenburg hilft" an der richtigen Adresse wären. Der meinte laut Prinz jedoch, dass das Geld besser woanders aufgehoben wäre. Die Schäden in Roggenburg selbst würde man anders bewältigen können. Über die Kartei der Not möchte die Roggenburger Bäckerei deswegen nun Betroffenen in der Region helfen – sei es zum Beispiel in Babenhausen, im Landkreis Günzburg oder in Gebieten im Landkreis Augsburg. Sie selbst habe das Hochwasser glücklicherweise überhaupt nicht betroffen, sagt Prinz.

Bis kommenden Samstag kann man die "Hochwasserbrezel" bei der Bäckerei Hörmann in Roggenburg noch kaufen und die Spendenaktion des Familienbetriebs unterstützen.