In Roggenburg soll eine Skateranlage entstehen

Mit der Errichtung einer Skateranlage möchte sich die Gemeinde Roggenburg für eine Förderung durch das Regionalbudget der ILE Iller-Roth-Biber im kommenden Jahr bewerben. Laut Richtlinien dürfen die Gesamtausgaben für so ein Kleinprojekt nicht mehr als 20.000 Euro betragen. „Jedes Projekt wird bepunktet“, erläuterte Bürgermeister Mathias Stölzle vor dem Gemeinderat. Wer die erforderliche Punktzahl erreiche, komme in den Genuss der Förderung.