In Schleebuch müssen Regenwasserkanäle ausgetauscht werden

2024 ist geplant, die Kreisstraße zwischen Roggenburg und Schießen zu erneuern. In Schleebuch wird dabei tiefer in den Untergrund eingegriffen als gedacht.

"Diese Investition muss stattfinden", sagte Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Gemeinderatssitzung hinsichtlich der nicht mehr zeitgemäßen und maroden Regenwasserkanäle in Schleebuch. Hintergrund ist, dass die Kreisstraße NU2 zwischen Roggenburg und Schießen nach Angaben des Staatlichen Bauamts im Jahr 2024 saniert werden soll. Betroffen ist dabei auch die Ortsdurchfahrt Schleebuch.

Der Landkreis muss die Dorfstraße in Schleebuch komplett neu aufbauen

Wie der Verwaltungschef berichtete, wird dabei überraschenderweise tiefer in den Untergrund eingegriffen. "Ein Eingriff in dieser Qualität war nicht vorhersehbar", sagte Stölzle. Der Landkreis müsse die Dorfstraße komplett neu aufbauen. In diesem Zuge sollen nun eben auch die Regenwasserkanäle ausgetauscht werden. "Es ergibt keinen Sinn, die Straße in zehn Jahren wieder aufzureißen", betonte der Bürgermeister.

Gerechnet wird mit Investitionen in Höhe von rund 660.000 Euro, wobei der Freistaat förderfähige Kosten in Höhe von 40 Prozent übernehmen würde. Den Antrag hatte die Gemeindeverwaltung noch im Jahr 2022 gestellt. Mit dem positiven Beschluss des Gemeinderats zur Erneuerung der Kanäle werden die Antragsunterlagen laut Verwaltung vervollständigt.