Auto fährt bei Ingstetten gegen Baum: Insassen werden verletzt

Eine Autofahrerin ist bei Ingstetten gegen einen Baum gefahren. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Eine Frau ist am Dienstag bei Ingstetten mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die 47-Jährige gegen 15.55 Uhr auf der Staatsstraße 2019 von Deisenhausen in Richtung Ingstetten unterwegs. Auf Höhe des Glaserhofs kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Straße ab und krachte in einen Baum. Dabei wurden die Fahrerin und ihre 42-jährige Beifahrerin verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frauen in ein Krankenhaus. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nach Aussage der Autofahrerin habe sie einen Lastwagen überholt, der plötzlich über die Mittellinie gefahren sei, wodurch sie nach links habe ausweichen müssen. Der Lkw sei ohne anzuhalten weitergefahren. Zur Klärung der Unfallursache bittet die Polizei Weißenhorn nun mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)