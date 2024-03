Knapp 1000 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt Auto in Ingstetten

Ein bislang Unbekannter hat am Freitagnachmittag ein Auto in Ingstetten angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein silberfarbener Dacia ist am Freitagnachmittag in der Wiesenbacher Straße in Ingstetten angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Unfall in Ingstetten entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem Dacia ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können und/oder den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizeiinspektion Weißenhorn sich unter der Telefonnummer 07309 9655-0 zu melden. (AZ)