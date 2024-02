Ingstetten statt Roggenburg: Gottesdienste müssen verlegt werden

Wegen Gerüstarbeiten können im März vorübergehend keine Messen in der Roggenburger Klosterkirche gefeiert werden. Doch es gibt eine Alternative.

Kirchgängerinnen und Kirchgänger in Roggenburg müssen sich wegen der laufenden Sanierungsarbeiten in der Klosterkirche im März auf eine Veränderung bei den Gottesdiensten einstellen. "Aufgrund der massiven Einschränkungen durch das Gerüst im Zuge der Baumaßnahmen in der Klosterkirche werden die Gottesdienste ab dem 10.3.24 an Sonn- und Feiertagen in der Filialkirche St. Agatha in Ingstetten gefeiert werden", kündigt das katholische Pfarramt Roggenburg an. Die Messfeier (Konventmesse) am Donnerstagabend bleibt allerdings im Kapitelsaal.

Ergänzend weist das Pfarramt darauf hin, dass die Parkplatzsituation in Ingstetten beengt ist. Besucherinnen und Besucher der Kirche sollten deshalb darauf achten, Ein- und Ausfahrten nicht zuzuparken und die Gehsteige nicht zu blockieren.

Werktags ist die Klosterkirche in Roggenburg derzeit geschlossen

Die Kirche in Roggenburg bleibt bis voraussichtlich 23. März weg­en des neuen Ger­üsts werk­tags kompl­e­tt ge­schl­ossen. Nach Abschluss der Gerüstarbeiten ist das Gotteshaus dann wieder für das Gebet sowie für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das Pfarramt bittet darum, die aktuellen Gottesdienstordnungen zu beachten.

Im Frühjahr 2022 begannen die Arbeiten in und an der Klosterkirche. Sie werden in drei Abschnitten ausgeführt und dauern insgesamt etwa drei Jahre. Laut der Baustellentafel der Staatsbauverwaltung des Freistaats Bayern werden Schäden an Dachkonstruktion und Bockshaut beseitigt. Sicherung und Reinigung der Innenschale sowie die Erneuerung des Fassadenanstrichs sind ebenso Teil der Sanierungsarbeiten. (AZ, jsn)