Zeuge findet verletzten Radfahrer nicht ansprechbar im Straßengraben

Ein 57-jähriger Radfahrer ist am Samstagabend bei Roggenburg-Ingstetten alleinbeteiligt gestürzt und verletzte sich dabei leicht. Ein Zeuge fand den nicht ansprechbaren Mann in einem Straßengraben. Der Verunfallte war wohl erheblich alkoholisiert.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der aufmerksame Verkehrsteilnehmer den gestürzten Radfahrer gegen 21 Uhr am westlichen Ortseingang von Ingstetten. Dieser lag neben der Fahrbahn. Der Zeuge eilte sofort zu Hilfe und setzte einen Notruf ab. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sei der Pedelec-Fahrer nicht ansprechbar gewesen. Bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Nach kurzer Zeit sei ein Gespräch mit dem 57-Jährigen wieder möglich gewesen. Der Mann führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der laut Polizei mehr als zwei Promille ergab. Zum Sturzgeschehen habe der Pedelec-Fahrer aber keinerlei Erinnerungen mehr.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort kann die Polizei das Unfallgeschehen wie folgt rekonstruieren: Demnach war der 57-Jährige zwischen Roggenburg und Ingstetten auf dem Radweg unterwegs, der parallel der Staatsstraße 2019 verläuft. Kurz vor dem Ortseingang kam er nach links vom Radweg in den Grünstreifen ab und fuhr die linksseitige Böschung hinunter. In der folgenden Senke geriet er mit seinem Vorderrad in den dortigen Kanalschacht und kam zu Fall.

Der leicht verletzte 57-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch Blut entnommen. Der Sachschaden am Pedelec wird auf circa 200 Euro geschätzt. Der Beschuldigte sieht einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. (AZ)